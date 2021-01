Eva moet na 20 jaar weg uit boshuisje in Winterswijk, zegt Raad van State

In een definitieve uitspraak concludeert de hoogste bestuursrechter onder meer dat Eva Schiesser, de bewoonster van boshuisje aan de Huppelseweg niet heeft aangetoond dat er een medische noodzaak is dat zij in het huisje blijft wonen. Eerder legde de Winterswijk een fikse dwangsom op om Schiesser te dwingen het boshuisje, waar ze al twintig jaar woont, te verlaten.



De Raad van State stelt in de einduitspraak vast dat de bosbestemming van het perceel waar het huisje staat, wonen in principe niet toelaat. Bovendien wil de gemeente geen afwijkingsvergunning verlenen. Winterswijk wil af van het boshuisje en haar bewoonster. De Raad van State stemt daar uiteindelijk mee in. Die wijst er in de uitspraak op dat de gemeente in het verleden geen vals vertrouwen bij Schiesser heeft gewekt dat ze daar kan blijven wonen.