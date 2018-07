Ex-profvoetballer en broer in beroep tegen celstraf voor doodsteken Winterswijker

ALMELO/ REUTUM - Zowel Ruud ter H., oud-speler van voetbalclubs als FC Zwolle en AGOVV uit Apeldoorn, als zijn broer Frank gaan in beroep tegen de straf van 12 jaar cel die de rechtbank in Almelo donderdag aan de mannen gaf. Volgens de rechtbank zijn beide mannen even schuldig aan de dodelijke steekpartij waarbij Roelof Esman uit Winterswijk het leven liet en zijn broer Angelino ook werd neergestoken.

Advocaat Robert Speijdel, die de broers Ter H. bijstaat, kraakt het vonnis van de rechtbank op meerdere punten. ,,Het vonnis leunt zwaar op getuigenverklaringen, maar van die getuigen is bekend dat ze onder invloed waren tijdens de steekpartij in het café. De getuigen hebben hun verhaal ook op elkaar afgestemd. Hoe kan een vonnis worden gebaseerd op de verklaringen van mensen die in die toestand niet eens aan het verkeer mochten deelnemen?’’, aldus de raadsman.

Moordwapen

Daarnaast benadrukt Speijdel dat over het moordwapen verschillende verklaringen in het dossier staan. Een verklaring is dat het mes op een kussen aan de forensische onderzoeker is overgedragen. Uit een andere verklaring blijkt juist dat het moordwapen in een plastic zak door agenten is overgedragen aan de forensische onderzoeker, volgens de advocaat.