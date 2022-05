Extreem veel kinderen met eetstoornis: ‘Dit is echt het gevolg van de coronaperiode’

Vergeleken met de jaren voor corona is er minimaal sprake van een verdubbeling van het aantal patiënten dat er zo slecht aan toe is dat ze in het ziekenhuis belanden.



Ziekenhuizen als Rivierenland in Tiel en SKB in Winterswijk, die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen met eetstoornissen, hebben ‘bovengemiddeld veel opnames van kinderen met eetstoornissen’, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een recent verslag naar aanleiding van een bezoek aan het Tielse ziekenhuis.