Fahrenheit Festival in Winterswijk gaat zijn derde editie beleven: ‘Dit wordt een blijvertje’

‘Hele ernstige situatie’ in Slingeland ziekenhuis: operaties uitgesteld, gepensio­neer­den gevraagd terug te keren

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem moet ‘alle zeilen bijzetten’ om de zorg in het ziekenhuis overeind te houden. Geplande operaties zijn afgezegd, personeel is gevraagd extra te werken of op andere afdelingen aan de slag te gaan en de nood is zo hoog, dat zelfs gepensioneerden zijn gevraagd tijdelijk terug te keren.

25 juli