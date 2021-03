Februari was goed nat: tevredenheid over herstel Achterhoekse grond, maar waken voor nieuwe droogte

Het voorjaar en de zomer van 2020 waren uitzonderlijk droog. Met name in het oosten van de Achterhoek, rond Winterswijk, veroorzaakte dat een zeer droge grond. Eind vorige maand mocht het ‘droogtealarm’ er na negen maanden eindelijk af. De afgelopen vier maanden, en zeker ook in februari, is daar juist méér neerslag gevallen. Meer nog dan in de rest van de Achterhoek.



,,Het systeem is weer lekker gevuld en we zijn tevreden over het herstel van de grondwaterstand”, zegt droogtecoördinator Jan Polman van het waterschap. ,,We kunnen nu met minder ongerustheid het groeiseizoen in.”