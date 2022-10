Feestverlichting centrum brandt minder lang: ‘We moeten wat doen in deze energiecrisis’

Bakkers in het donker als noodkreet: ‘Als het zo doorgaat, valt 40 tot 60 procent om’

AALTEN - Een donkere winkel met her en der een kaars om toch wat licht in de duisternis te scheppen. Zaterdag zetten ambachtelijke bakkers zichzelf letterlijk in het donker om aandacht te vragen voor de problemen waarin ze verkeren.

21 oktober