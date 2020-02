Fel protest tegen nachtelijk sportcentrum in hartje Winterswijk

Winters­wijks stel van corona-schip mag Cambodja verlaten: ‘Eindelijk naar huis’

15:35 PHNOM PENH/ WINTERSWIJK - Henk Kortes (81) en Reini van Loon (77) uit Winterswijk mogen na dagenlang ronddobberen in een cruiseschip en wachten in Cambodja terug naar Nederland. Vanwege het coronavirus zaten de twee afgelopen week vast in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.