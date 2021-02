Fietser raakt gewond bij botsing met overdekte Vespa in Winterswijk

Dinsdag of woensdag schaatsen op banen Winters­wijk en Doetinchem

7 februari WINTERSWIJK / DOETINCHEM - Een dik pak sneeuw bedekt de ijsbaan in Winterswijk, die landelijk aandacht trok omdat er al met een beetje vorst op geschaatst kon worden. Nu nog even niet want de sneeuw gooit roet in het eten. Maandagmiddag gaan bestuursleden en vrijwilligers aan de slag om sneeuw te ruimen.