Fietsster knalt tegen toiletdeur en raakt buiten bewustzijn

Jongste museumdi­rec­teur van Nederland verlaat Villa Mondriaan Winters­wijk

13 november WINTERSWIJK - Museumdirecteur Judith Kadee verlaat museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Kadee is met 26 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland. Ze is per 1 januari benoemd tot conservator van ‘Escher in het Paleis’ in Den Haag.