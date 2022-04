Fietsster raakt zwaargewond bij botsing met tractor

Streep door bevrij­dings­rit­ten om ‘oorlogs­schaam­te’ door Oekraïne: ‘Ik voel me nu bezwaard als ik in mijn jeep rondrijd’

Na twee rustige coronajaren verheugden de eigenaren van historische, militaire voertuigen zich op een druk voorjaar. Met Keep Them Rolling stond de agenda vol evenementen en herdenkingsbijeenkomsten rond de bevrijding van de Achterhoek. Maar vanwege de oorlog in Oekraïne gaat daar een streep door.

