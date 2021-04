Flamingo's landen in Winterswijk: ‘Ze zijn hun buurtje aan het verkennen’

Veel afgekeurde briefstem­men in Achterhoek

18 maart DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal afgekeurde poststemmen in de Achterhoekse gemeenten ligt hoog. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant in de Achterhoek. De meeste stemmen zijn afgekeurd in Doetinchem, ook in Berkelland (4,4 procent) en Bronckhorst (3,6 procent) zijn relatief veel briefstemmen ongeldig verklaard.