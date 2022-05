Frank Krake vertelt in Winterswijk over grootste bankoverval ooit, met een buit van 200 miljoen gulden

Het is een spectaculair verhaal waar Frank Krake (Almelo, 1968) zich in zijn nieuwe boek op stort. Een verhaal waar hij in zijn jeugd al over hoorde vertellen: de grootste bankoverval ter wereld. Dat fascineerde hem zo dat hij vijf jaar geleden begon deze bijzondere zaak verder uit te zoeken.



Hij beschrijft de grootste bankoverval ter wereld, in Almelo in de Tweede Wereldoorlog, met een buit van 200 miljoen gulden. De overvallers waren een groep vrienden uit het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. Over de afloop vertelt schrijver Frank Krake op donderdag 12 mei om 20.00 uur in het doopsgezinde kerkje aan de Torenstraat in Winterswijk.