Frits is zoon van NSB’ers: ‘Mijn ouders maakten een foute keus’

WINTERSWIJK - Voor de meeste mensen was 5 mei een leuke feestdag. Voor Frits Kappers niet. De nu 69-jarige man uit Winterswijk schaamde zich voor het NSB-lidmaatschap van zijn ouders. Inmiddels kan hij er over praten. ,,Ik neem het hen niet meer kwalijk.”

De dagen rond 4 en 5 mei waren in zijn jeugd altijd erg beladen. ,,Bij de dodenherdenking en de bevrijdingsfeesten leefden we nog teruggetrokkener dan we altijd al deden”, zegt Frits Kappers (69). Hij groeide op in het naoorlogse Winterswijk als kind van NSB-ouders.

‘Het was een foute keus’

Hij was tien jaar oud toen zijn moeder hem erover inlichtte. ,,Mijn moeder heeft het mij verteld omdat ze wist dat kort daarna op school de Tweede Wereldoorlog aan de orde zou komen. Ze wilde vooral voorkomen dat ik het van een ander zou horen. Op school hoor je dat NSB’ers misdadigers waren. Maar je hebt het wel over mijn ouders. Dan kom je in een loyaliteitsconflict.”