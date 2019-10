Gedeputeerde Drenth stelt Winterswijkse boeren gerust: ‘Saneren rond natuurgebied onzin’

Over de grens Duitse automobi­list rijdt sloot in bij uitwijkma­noeu­vre voor Nederlan­der

10:22 BOCHOLT - Een 64-jarige Duitse automobilist is woensdag in het Duitse Barlo met zijn auto in de sloot terechtgekomen nadat hij had moeten uitwijken voor een auto met Nederlands kenteken die vanaf de Binnenheide de Barloër Ringstrasse opdraaide.