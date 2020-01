Geluidsopname bewijst: verhuizing IC Winterswijks ziekenhuis SKB was wél aan de orde

Deze Achterhoek­se camping is de best beoordeel­de van Nederland

12:18 WINTERSWIJK - De Winterswijkse camping Vreehorst is opnieuw de best beoordeelde van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van camping.info, een van de bekendste campinggidsen van Europa. Van heel Europa is Vreehorst de nummer 13 best beoordeelde camping.