Babyboom in Slingeland door sluiting kraamka­mers in Zutphen: ‘Maar we kunnen het werk prima aan’

De sluiting van de kraamafdeling van het ziekenhuis in Zutphen heeft flink effect op de kraamafdeling van het Slingeland Ziekenhuis. Het aantal geboortes van baby’s uit het westelijke deel van de Achterhoek is flink gegroeid in het Doetinchemse ziekenhuis: van twintig in het eerste halfjaar van 2022 naar vijftig tot 1 juli 2023. Dat is meer dan een verdubbeling.