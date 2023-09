met video De piemelknuf­fel ligt onder vuur, wat vinden we daarvan? ‘Een knuffelva­gi­na, dat is toch iets anders’

De BBB-fractie in Berkelland vindt dat knuffelpiemels op de kermis verboden moeten worden. De partij zegt dat ouders die met jonge kinderen het terrein opkwamen, over de vrolijke fallussen hebben geklaagd. Verslaggever Frank Timmers peilde de stemming in Neede en kreeg geen steun voor een knuffelvagina.