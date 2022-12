Gerrit te Kolste maakte roerige tijden mee als voorzitter bij FC Winterswijk: ‘Ik wilde een menselijke voorzitter zijn’

Jongen (11) belandt met skelter in wak; wijkagent waarschuwt voor onbetrouw­baar ijs

WINTERSWIJK - Een jongen van 11 jaar is dinsdag met zijn skelter door het ijs gezakt in Winterswijk. Hij ging kopje onder in het water aan de Dennendijk. Met behulp van vriendjes is hij uit het wak getrokken.

13 december