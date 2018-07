Getuigen spreken elkaar tegen in Winterswijkse hamermoord

Langer water vasthouden als wapen tegen droogte

17 juli WINTERSWIJK - In de Ratumse Beek in Winterswijk stroomt nog steeds water. Diezelfde beek staat ook grotendeels droog. Het stromen van het water is te zien in Döttenkrö, de droge bedding in het Bonnink. Het zichtbare effect van twee maanden zonder neerslag, vier kilometer van elkaar. ,,Daar zit nog vis”, wijst Schröder op een grote poel in een bocht van de beek. Hij heeft het nog niet gezegd of een vette plons maakt duidelijk dat er inderdaad vis zit, en nog een dikke ook.