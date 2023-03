GGD: ‘Ondanks verhoogde loodwaarde, zeer klein gezondheidsrisico rond steengroeve Winterswijk’

Sibelco kan nog wel zeventig jaar vooruit in steengroe­ve Winters­wijk

WINTERSWIJK - Tot het jaar 2090 kan het bedrijf Sibelco nog vooruit met het afgraven van kalk in de steengroeve van Winterswijk. ,,Althans, zolang ons product nog nodig is in de asfalt- en betonindustrie”, maakt manager Gerard ten Dolle als voorbehoud.