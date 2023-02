Gifgroene kleiput zit vol blauwalg: zwemmen verboden

Vorige week heeft het Waterschap monsters genomen, na een melding dat het water gifgroen van kleur was. Na analyse blijkt de kleiput nu vol blauwalg te zitten. Geen abnormaal verschijnsel, laat het Waterschap weten. Blauwalg is niet voorbehouden aan warme zomerdagen. ,,Er zijn ook soorten die in de winter gedijen. De blauwalg in de kleiput is een van die soorten", aldus de woordvoerder van Rijn & IJssel.

Watermonster in een jampotje

Erik Meinen van de Actiegroep Behoud Kleiput was twee weken geleden de eerste die het gifgroene water van de kleiput ontdekte en via de eigen Facebookpagina van ABK wereldkundig maakte. Vorige week nam hij opnieuw een kijkje om de toestand te controleren.



Met een jampotje viste hij weer een watermonster uit de kleiput. Tegen het licht was nog duidelijk de groene kleur te zien. ,,Ik heb geen verstand van water en algen, maar het is wel vreemd dat dit midden in de winter gebeurt.”



Nu het Waterschap heeft achterhaald dat het om blauwalg gaat, is het de vraag hoe het straks in de zomer zal gaan met het water van de kleiput. Wordt het dan nog erger? ,,Daar is niets over te zeggen", aldus de woordvoerder van het Waterschap. ,,De situatie kan per week verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van allerlei factoren zoals regen, wind, zon en samenstelling van de soorten blauwalg.”