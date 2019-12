Graanhuys failliet ‘door te weinig bakkers’

Waarom de bakkers opstapten is niet duidelijk. In totaal had Het Graanhuys, dat ook het brood leverde aan de twee Plus-supermarkten in Winterswijk, nog ongeveer twaalf medewerkers, inclusief parttimers en oproepkrachten. Die krijgen allemaal ontslag en worden volgende week door curator en UWV voorgelicht over hun rechten en plichten.

Overname

Het is volgens Steentjes nog te vroeg om te zeggen of er een doorstart kan komen. ,,Er liepen wat overnamegesprekken, dus misschien levert dat wat op of hopelijk is er nog een bedrijf dat uitbreiding zoekt in filialen of bakkerij-capaciteit.”