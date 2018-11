Grondlegger Streekziekenhuis Koningin Beatrix overleden

Senna (11) stuurt sollicita­tie­brief naar transport­be­drijf: ‘Het rijden lijkt me een leuke uitdaging’

7:45 LICHTENVOORDE - Senna Busch (11) uit Lichtenvoorde weet het nu al zeker: hij wordt later vrachtwagenchauffeur. Maar waarom wachten, als je nu al kan solliciteren? De 11-jarige klom in de pen en stuurde een brief naar Frank Kremer, directeur van transportbedrijf HSF Logistics in Winterswijk. Zijn ouders wisten van niets. ,,Ik zou graag een functie binnen jullie bedrijf willen hebben.’’