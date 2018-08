Groot overschot aan jongemannen? Vooral balen tijdens het stappen

Het CBS heeft gekeken naar het geslacht van inwoners in de leeftijd van 20 tot en met 25 jaar. Uit de landelijke cijfers blijkt dat met name de steden met universiteiten het goed doen bij de jonge vrouwen. Nijmegen heeft bijvoorbeeld een vrouwenoverschot: per 100 vrouwen zijn er 77 mannen in de genoemde leeftijdscategorie. In Winterswijk gaat het om 125 mannen per 100 vrouwen en in Westervoort zelf 131.