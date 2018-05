Grote drukte op invalswegen door Duitse feestdag

Buurtbewo­ner stelt vraagte­kens bij verdrin­king in 't Hilgelo

30 mei WINTERSWIJK - In een mail van 'een betrokken en bezorgde buurtbewoner' aan de gemeente en de politie wordt gesteld dat de verdrinkingsdood van een asielzoeker in 't Hilgelo mogelijk voorkomen had kunnen worden als Leisurelands, de eigenaar van de recreatieplas, de twee vlotten in het water had verwijderd.