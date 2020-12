Grote lichtjes-kerstboom gestolen bij Welkoop: ‘Kan niet snappen dat iemand zoiets doet’

De Fairy Bell was het pronkstuk voor de deur bij Welkoop. De winkel is ook tijdens de coronabeperkingen open omdat een belangrijk deel van de omzet bestaat uit de verkoop van diervoeding. Kremer: ,,We hadden de kerstboom stevig verankerd en vastgemaakt. En toch heeft iemand hem meegenomen. Ik snap niet hoe je dat kunt verantwoorden. We hebben hier buiten ook kerstbomen liggen voor de verkoop. Misschien wordt er daar ook wel eens eentje zo van meegenomen. Ik kan me niet voorstellen dat je thuis met een prettig gevoel onder een gestolen boom kunt gaan zitten.”



Camerbeelden

Een kerstboom als deze kost tussen de vier- en vijfhonderd euro. Kremer: ,,We hebben een bericht op Facebook geplaatst en opgeroepen om de kerstboom terug te brengen. Ik ben bang dat degene die hem heeft daar niet op zal reageren. Maar er zijn beelden van de bewakingscamera's. Daarop is de diefstal te zien. Op Facebook hebben we ook laten weten dat we die openbaar maken als de boom niet terugkomt.”



Of met de publicatie van de beelden de dief of dieven gevangen kunnen worden, is natuurlijk niet zeker. Kremer: ,,We zetten nu geen andere nieuwe boom. We hebben alles opgeruimd. En volgend jaar zien we wel. Komt het nog zo ver dat we zo'n boom op het dak moeten zetten om diefstal te voorkomen?”