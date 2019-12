Grote zorgen bij huisartsen Oost-Achterhoek na uitkleden ziekenhuis Winterswijk

,,We maken ons als huisartsen grote zorgen”, zegt Jaap Brenninkmeijer, als huisarts in Lichtenvoorde voorzitter van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek. ,,Vorig jaar sloot GGNet de poliklinische afdelingen psychiatrie in Winterswijk en nu dreigen verloskunde en de kinderafdeling te verdwijnen. Het voorzieningenniveau brokkelt zo af in deze regio. Je vraagt je ook af: what’s next?”