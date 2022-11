Geschokte reacties op bekladding regenboog­trap Cuijk: ‘Ongeloof­lijk, maar zo hard is het dus nodig’

CUIJK - De regenboogtrap in Cuijk is beklad met anti-homo teksten en een zwart kruis. De trap tussen de Maasboulevard en de kade aan de Maas in Cuijk was pas dinsdagmiddag op internationale Coming Out Dag in alle kleuren van de regenboog geschilderd.

16 oktober