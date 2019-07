Hamermoord Winterswijk in september voor de rechter

Bloedwraak

Afluistertapes uit Kosovo zijn voor het Openbaar Ministerie inmiddels extra bewijs dat Lulaj vanwege bloedwraak is vermoord. De vader van de verdachte Xhevdet D. (37) werd in 1993 in Kosovo voor zijn ogen (hij was toen 12) vermoord door de broer van Deme Lulaj. Dat niet de broer van Deme Lulaj is vermoord uit bloedwraak, heeft er mee te maken dat die broer al langer geleden is overleden.