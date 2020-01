Hardrijder (55) scheurt met bijna 140 door Winterswijk en moet rijbewijs inleveren

Cultuur­kwar­tier Winters­wijk krijgt geen bioscoop

Het Cultuurkwartier in Winterswijk krijgt geen bioscoop met meerdere zalen. De Winterswijkse bioscoopexploitant Sasbrink Harkema investeert in plaats daarvan in de bouw van een extra vierde zaal in de huidige bioscoop in het centrum van Winterswijk.