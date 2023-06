Helder in Winterswijk vanochtend

Achterhoek­se uitvaartru­zie weer voor de rechter: ‘We gaan in hoger beroep, dit is niet uit te leggen’

Onder dwang van de rechter mag uitvaartondernemer Dela weer gebruik maken van de crematoria in Aalten en Etten. GUV, eigenaar van die crematoria, is daar allesbehalve blij mee en gaat in beroep tegen de uitspraak.