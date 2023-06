Helder weer in Winterswijk vandaag

Michael Ogubai (39) volgt Ostendorp op als algemeen directeur van De Graafschap; club gaf te veel geld uit aan energie en beveili­gers

Michael Ogubai (39) is per direct aangesteld als nieuwe directeur algemene zaken bij De Graafschap. De inwoner van Wehl is bij de Doetinchemse eerstedivisionist de opvolger van Hans Martijn Ostendorp, die in maart plotseling vertrok om burgemeester van de gemeente Buren te worden.