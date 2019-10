Help! De frietkraam verdwijnt

,,Elke maand verdwijnt er wel ergens een kraam uit het straatbeeld en dat is heel jammer.” Hij noemt Rotterdam, dat een speciaal beleid heeft ingevoerd tegen de 'verloempiasering’ van de stad en alle kramen eruit heeft gegooid. Den Haag daarentegen is nog een stad met verhoudingsgewijs veel losse frietkramen.



,,Over tien jaar zijn er misschien nog maar 100 of 200 frietkramen over in Nederland”, voorspelt Ubel Zuiderveld (59) uit Winterswijk. Hij schreef een boek over de teloorgang van dit typische straatfenomeen.



Terwijl hij uitlegt waar zijn nieuwe boek over gaat, eet hij met smaak een patatje mayo bij de inmiddels legendarische frietkraam van Hollmann in het Achterhoekse Terborg. De oranje retrowagen uit de vorige eeuw staat aan de rand van een parkeerplaats.