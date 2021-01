Hendrik bij eerste groep schaatsers Winterswijk: ‘Ik heb 74 blije gezichten gezien op de baan’

Van Prooije is ijsmeester van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) en behoorde ook tot de weinigen die afgelopen november al proefrondjes draaiden op de nieuwe baan in Winterswijk . ,,Toen waren er meer journalisten dan schaatsers”, grapt Van Prooije. Deze zondag is de baan voor het eerst echt open en het is de enige buitenbaan in Nederland waar geschaatst wordt. ,,Er ligt heel mooi ijs. IJs waar ze in Thialf jaloers op zouden zijn. Nee zonder gekheid, het ijs is hard en egaal en prima geschikt voor recreatief gebruik”, aldus Van Prooije.

Meer dan 200 leden

Het nieuws dat de baan in Winterswijk open is, gaat als een lopend vuurtje door Nederland. Schaatsers komen van dichtbij en ver om lid te worden van de ijsclub om de baan op te kunnen. Alleen leden en donateurs zijn vooralsnog welkom omdat er vanwege corona niet meer dan 75 mensen tegelijk op het ijs mogen. ,,We hadden kort geleden 50 leden en dat zijn er nu al meer dan 200”, vertelt voorzitter Auke Spijkstra enthousiast.



Van Prooije stond als vijfjarige voor het eerst met schaatsen op het ijs en al snel werd duidelijk dat hij er best iets van kan. In 1985, 1986 en 1997 nam hij deel aan de Elfstedentocht en in 2012 schaatste hij de route met een aantal vrienden. ,,Schaatsen is heerlijk. En hoe fijn is het dat we dat nu kunnen doen om de hoek, op onze nieuwe baan. Dat doet mij echt heel veel.”