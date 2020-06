Het is nu zeker: vermiste hond Sacha is vermoord en begraven in Winterswijk

De hond is geen natuurlijke dood gestorven, aldus Saris. ,,We gaan ervan uit dat ze is neergeschoten, dat blijkt ook uit een verklaring van een getuige die een knal hoorde en vervolgens gejank. De resten van de hond zijn daarna kennelijk begraven door de dader”, zegt Saris.



De baasjes van Sacha zijn op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek. Zij zijn geëmotioneerd, maar tegelijk opgelucht dat er nu eindelijk duidelijkheid is.



Saris zet ondertussen alles op alles de zaak op te lossen. ,,Deze mensen hebben het recht te weten wat er met hun hond is gebeurd. En dat moet ook kunnen, want wij hebben het vermoeden dat er mensen zijn die meer weten dan met ons is gedeeld. Wij hopen dat die mensen zich melden.”



Informatie doorgeven over deze zaak kan rechtstreeks bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.