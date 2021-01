Het wonder van Winterswijk: dankzij ‘Willie Wortels’ heel even geschaatst op 1,5 millimeter ijs

Geen vuurwerk­slacht­of­fers naar het ziekenhuis, en dat is maar goed ook: ‘Aantal coronapa­tiën­ten neemt toe’

1 januari DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De afgelopen nacht hebben zich in de Achterhoekse ziekenhuizen geen vuurwerkslachtoffers gemeld. Dit tot opluchting van met name het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, waar de druk toeneemt door een stijging van het aantal coronapatiënten.