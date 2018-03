Historische zege voor CDA in Winterswijk

Als het om woningen gaat wordt in Winterswijk de toon snel scherper

14 maart WINTERSWIJK Als het om woningen in Winterswijk gaat is de toon in het debat scherper. De VVD zegt dat er geen twee-onder-een-kapper te koop is, en als die er wordt de vraagprijs overboden. Dat wordt door Winterswijks Belang afgedaan als ‘onsamenhangend’, CDA-lijstrekker Ilse Saris oordeelt: ,,Uw ambitie is fantasie”.