Hof: gasten horen over mishandeld ‘campingjongetje’ in Winterswijk is niet nodig

ARNHEM – De eigenaar van camping De Twee Bruggen in Winterswijk en gasten die daar begin 2017 verbleven , hoeven niet te worden gehoord in het hoger beroep tegen de Duitse ouders die drie jaar cel kregen voor het mishandelen van hun achtjarige zoontje aldaar.

Dat heeft het gerechtshof dinsdag bepaald bij tussenarrest.

Gevraagd om getuigen

De raadslieden van de ouders hadden om de getuigen gevraagd, nadat het Openbaar Ministerie in hoger beroep had gesteld dat het kind niet alleen in juni en juli van dat jaar maar al sinds januari 2017 ernstig was verwaarloosd en mishandeld. Ze wilden van de campingeigenaar weten of er klachten waren over het gezin en van gasten of ze iets hadden gemerkt.

Het hof oordeelde dat de moeder en de oma van de 36-jarige moeder van het kind wel als getuige moeten worden gehoord. Zij zouden volgens de raadslieden iets kunnen zeggen over hoe zij het jongetje zagen in die langere periode die nu tenlaste is gelegd. De ouders zeggen dat hij onhandelbaar was. Hij liep steeds weg en plaste in bed. De vader (36) heeft toegegeven dat hij hem daarom weleens vastbond en opsloot in een kist.

Whatsappverkeer

De moeder heeft steeds alle aantijgingen ontkend. Maar de rechtbank oordeelde dat uit verklaringen van het jongetje en zijn zusjes en uit whatsappverkeer haar betrokkenheid blijkt.

De zaak kwam aan het rollen toen het vermagerde kind in juli 2017 op de camping stiekem eten uit de koelkast van buren op de camping haalde. De buren betrapten hem, maar hadden geen idee wie hij was. Ze hadden hem nooit gezien. Het jongetje vertelde de politie over de klappen die hij kreeg en hoe hij steeds opgesloten werd.

In vrije voeten

Er is nog onderzoek gaande over de vraag of de kinderen opnieuw kunnen worden gehoord, of dat dit te belastend voor ze is.