Hond gered uit snikhete auto in Winterswijk

Raad Winters­wijk dringt bij Eerste Kamer aan op betere asbestwet­ge­ving

18 april WINTERSWIJK - De voltallige gemeenteraad van Winterswijk heeft in een brief aan de Eerste Kamer-fracties haar bezorgdheid geuit over de nieuwe wet- en regelgeving over asbest. De raadsleden vrezen dat enkele groepen in Winterswijk onevenredig worden getroffen als zij voor 2024 verplicht worden asbestdaken te verwijderen.