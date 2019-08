Hoogblonde Tetelepta’s als de ultieme vorm van Molukse integratie

Gezicht op de baai van Ambon staat in de beschrijving onder het schilderij uit 1832 waarop te zien is hoe de Nederlandse vlag wappert op het voormalige VOC-fort Victoria.

Bloederige treinkapingen

Welbeschouwd begon hier rond 1600 de kolonisatie die halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw leidde tot twee bloederige treinkapingen op het Drentse platteland. Azarjah Tetelepta (39) en zijn vrouw Berendien staan voor het schilderij dat hangt in Bronbeek, het rustoord voor KNIL-militairen in Arnhem. Ze knijpen elkaar in de hand, want ze weten: had de VOC geen voet aan land gezet in Ambon, dan hadden ze elkaar nooit ontmoet.