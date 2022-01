Horeca-acties in Achterhoek ‘goed verlopen', maar veel zaken zijn dicht gebleven

update Achterhoek­se burgemees­ters grijpen niet in als winkeliers hun zaak openen: ‘Kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan’

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca in Montferland en Oude IJsselstreek die zaterdag uit protest open gaan, krijgen geen handhavers op hun dak. De burgemeesters Otwin van Dijk en Harry de Vries grijpen niet in bij winkels die open zijn. In Aalten is een ‘korte actie’ toegestaan.

13 januari