Horecazaak in centrum Winterswijk overvallen: politie pakt daders op

De daders dreigden met een wapen en probeerden zo medewerkers van de horecazaak - het zou gaan om een restaurant - te dwingen geld te geven. Dit meldt de politie van Winterswijk op Facebook. Of er geld is gegeven, wordt niet in het bericht gemeld.



Wel dat beide daders even later in de omgeving van het centrum zijn aangehouden door de politie. De verdachten zitten vast in het arrestantencomplex in Borne. De politie onderzoekt de zaak.