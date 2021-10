Huisarts Arjen ziet zijn kinderen al elf jaar niet: nu geeft hij cursus in vechtscheidingen

Winters­wijk­se klinisch chemicus Cas Weijkamp benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederland­se Leeuw

29 september WINTERSWIJK - Klinisch chemicus Cas Weijkamp (67), verbonden aan het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.