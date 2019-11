Huiseigenaar op 't Rommelgebergte bestrijdt dwangsom bij Raad van State

Vervolgens, nadat de gemeente Hegeman had aangeschreven, stond de auto vaak geparkeerd in een afgesloten carport van zijn buurman. Dat vond de gemeentewoordvoerster wel opvallend. ,,Het is toch vreemd dat Hegeman zijn auto verstopte op het moment dat hij de aanschrijving voor de dwangsom had ontvangen.’’



Hegeman vond dat helemaal niet vreemd. Hij legde uit dat hij zijn busje voor de veiligheid bij zijn recreatiewoning parkeerde. Want in zijn woon- en werkplaats Vragender stond de auto in de straat en was er een groot risico dat de bestelbus werd leeggehaald of in zijn geheel gestolen. ,,Sla de krant er maar op na. Dat gebeurt zo vaak.’’