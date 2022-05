IJsbaan Winterswijk wordt nog verder geperfectioneerd: coating op asfalt moet smelten ijslaag voorkomen

WINTERSWIJK - De natuurijsbaan van Winterswijk wordt nog verder geperfectioneerd. Dat vertelden bestuursleden Auke Spijkstra en Hendrik van Prooijen gisteren in het Nieuwscafé van De Gelderlander.

De ijsbaan in Winterswijk is nu al de meeste geavanceerde natuurijsbaan van Nederland, dankzij een isolerende onderlaag en een uitgekiend sproeisysteem. Daardoor kan er bij minimale vorst 's nachts al een ijslaag worden gecreëerd waarop geschaatst kan worden. Uniek was de opening van de 'wonderbaan’ afgelopen 3 april.

,,Maar we gaan nog verder met het perfectioneren van de baan", vertelde Hendrik van Prooijen tegenover gespreksleider Jan Bart Wilschut van het Nieuwscafé. Zo wordt gekeken naar een mogelijke coating die het zonlicht kan reflecteren. De zon zorgt er namelijk voor dat het ijs op het zwarte asfalt te snel smelt.

,,We hebben nu contact met een professor van de Wageningse Universiteit. Want de coating moet behalve reflecteren, ook goed hechten op de baan. Die doet namelijk ook dienst als skeelerbaan. En dan moet je het niet hebben dat coating loslaat", legde Van Prooijen uit.

Daarnaast wordt gekeken naar de accu’s van de sproeikarretjes die het bij vorst soms laten afweten. Een sterkere acculader lijkt daarvoor de oplossing te zijn.

Nieuwe politiek wind

Het Nieuwscafé van De Gelderlander werd gisteren in Den Angang voor het eerst weer gehouden na twee jaar stilte door corona. Behalve de ijsvereniging waren ook de fractievoorzitters André van Nijkerken (Morgen) en Loes ten Dolle (D66) aanwezig om te praten over de nieuwe politieke wind die er gaat waaien in Winterswijk.

Loes ten Dolle hoopt de komende vier jaar een verbetering te zien in de jeugdzorg. ,,Dat is echt nodig. We moeten die jongeren niet vergeten”.

André van Nijkerken wil behalve een verbetering van de sfeer in de raad, zich ook inzetten voor een verjonging in de politiek. ,,Over vier jaar moeten we nog meer jonge raadsleden zien te krijgen.”

Het Nieuwscafé werd geopend met een interview met Frits Kappers, die een boek heeft geschreven over zijn NSB-ouders, 'De schaduw van Fout’. Hij vertelde over zijn worsteling als kind met het verleden van zijn ouders. ,,Je wilt als kind ouders hebben waar je trots op kunt zijn. Die had ik niet.” Gepest werd hij niet op school. ,,Er werd vooral gezwegen. Niemand praatte erover. Dat maakte het allemaal nog moeilijker. Ik groeide op als een angstig jongetje.”

Jong talent op piano

De 14-jarige Julian Mokhtar speelde tussen de gespreksonderwerpen verschillende stukken op piano. Het jonge talent van cultuurcentrum Boogie Woogie had vier weken geleden de Kei van Komrij gewonnen, de hoofdprijs van de talentenjacht van de Winterswijkse Gerrit Komrij College.

