IJskoorts stijgt, maar alleen in Winterswijk wordt geschaatst

Kinderteke­nin­gen verscheurd en cadeautjes vernield, Slaapkamer van Sint sluit in Winters­wijk: ‘Dit is heel lullig’

WINTERSWIJK - De Slaapkamer van Sinterklaas in het oude Raadhuis in Winterswijk is sinds vandaag (woensdag 30 november) gesloten. Dit nadat onbekenden tekeningen van kinderen hebben verscheurd en cadeautjes hebben vernield.

30 november