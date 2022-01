Illegale manege in Winterswijk kan na legalisatie aan de slag met oplossing weglekkende paardenpis

Vleermuis­pro­bleem in flat Europalaan Winters­wijk opgelost; naar moeder gevluchte bewoner kan weer terug

WINTERSWIJK - Het vleermuisprobleem in een flat aan de Europalaan in Winterswijk is opgelost. De bewoonster die door de aanwezigheid van vleermuizen was gevlucht, kon tot haar grote opluchting vorige week weer terug.

