In de bieb op school zijn de stripboeken het eerst weg

De oehoe is weer aan het broeden in de steengroe­ve

2 maart WINTERSWIJK/ RATUM - ’s Werelds grootste uil, de oehoe, is weer aan het broeden in de steengroeve in Winterswijk. Volgens oehoe-kenner Gejo Wassink uit Lievelde is het een kwestie van dagen tot het eerste ei gelegd wordt. Normaal gesproken duurt het dan 34 dagen voor de eieren zijn uitgebroed.