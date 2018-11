In de rij voor boek en krabbel van voormalig pornoster Bobbi Eden

Piet blijft zwart in Achterhoek, anders zijn ze te herkenbaar

7:55 WINTERSWIJK/ GENDRINGEN - In de Achterhoek blijven de pieten voornamelijk zwart en bruin. Het gebied bestaat vooral uit kleine, hechte gemeenschappen. Eén enkele roetveeg is dan niet genoeg om de buurman, vader of schooljuf onherkenbaar te maken, melden verschillende sinterklaascomités.