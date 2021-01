In Winterswijk hebben ze in alle vroegte heel even geschaatst dankzij een beetje vrieskou

Delen per e-mail

Ook al was het kort, want met nog geen -2 graden is een dikke ijslaag voor de 400 meter baan vooralsnog een utopie.

Naar aanleiding van de weersvoorspellingen besloot WIJV vrijdag om het onbemande sproeisysteem voor hun baan te testen. Helaas was er maar weinig vorst: tussen 20 uur en 22 uur was het maximaal -1,5 graden, later steeg de temperatuur zelfs tot net boven nul.

In de vroege ochtend kwam er weer een graadje vorst. Het dunne laagje ijs dat vastgevroren zat op de asfaltlaag was nét dik genoeg om toch nog even de ijzers onder te binden.

Het was niet eens de eerste keer dat het raak was bij de vereniging. Ook op 30 november kon er al kort geschaatst worden.

Volledig scherm De eerste meters op het ijs. © WIJV

Even was het dus genieten, maar het lijkt erop dat het van korte duur is. Het sproeisysteem, dat dunne laagjes water op de baan sproeit, kan vannacht niet optimaal benut worden. Daarvoor dooide het zaterdag te veel.

In Doetinchemis het nog te vroeg

In Doetinchem kan er nog niet geschaatst worden. ,,We zijn er klaar voor, de voorbereidingen zijn getroffen", zegt bestuurslid Gerard Bovenmars. ,,Maar vandaag (zaterdag, red.) is het overdag te warm geworden. Ik denk dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat we kunnen schaatsen.”

Volledig scherm Bijna groen licht: het sproeisysteem doet zijn werk. © WIJV